Україна завоювала срібло на чемпіонаті Європи з баскетболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У півфіналі Україна U-17 здолала збірну Угорщини з рахунком 14:12, що дозволило їм вийти в фінал. У фінальному матчі наші хлопці, на жаль, програли Словенії - 14:19.



Загалом на турнірі в Португалії збірна України зіграла п'ять матчів та здобула чотири перемоги. Жіноча збірна України U-17 боролась за бронзову медаль, але в матчі за третє місце поступилась білорускам (10:15).



Україна стала єдиною країною, яка була представлена в півфіналах чоловічою і жіночою збірними.





18 вересня український баскетбольний клуб "Прометей" здолав російську "Парму" та вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів.