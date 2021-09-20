Україна завоювала срібло на чемпіонаті Європи з баскетболу
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 стала срібним призером чемпіонату Європи U-17
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Україна U-17 здолала збірну Угорщини з рахунком 14:12, що дозволило їм вийти в фінал. У фінальному матчі наші хлопці, на жаль, програли Словенії - 14:19.
Загалом на турнірі в Португалії збірна України зіграла п'ять матчів та здобула чотири перемоги. Жіноча збірна України U-17 боролась за бронзову медаль, але в матчі за третє місце поступилась білорускам (10:15).
Україна стала єдиною країною, яка була представлена в півфіналах чоловічою і жіночою збірними.
- 18 вересня український баскетбольний клуб "Прометей" здолав російську "Парму" та вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів.
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