Україна зібрала вже 27,3 млн тонн зернових
Полтавщина, Вінниччина та Одещина завершили збір врожаю ранніх зернових, за результатами якого в Україні вже зібрано 27,3 млн тонн врожаю
Про це повідомляє комітет аграрної та земельної політики з посиланням на Мінагрополітики.
Станом на другу половину серпня збір врожаю проведено на площі 6185,1 тис. га при врожайності 44,1 ц/га, намолочено 27 млн 259 тис. тонн ранніх зернових культур в т.ч.:
- пшениці обмолочено 4384 тис. га (врожайність – 47,5 ц/га), намолочено 20818 тис. тонн;
- ячменю обмолочено 1398 тис. га (врожайність – 39,8 ц/га), намолочено 5567 тис. тонн;
- гороху обмолочено 152,2 тис. га (врожайність – 24,9 ц/га), намолочено 379,1 тис. тонн;
- проса обмолочено 2,32 тис. га (врожайність – 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тис. тонн;
- гречки обмолочено 0,08 тис. га (врожайність – 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тис. тонн;
- інших зернових та зернобобових культур обмолочено 249 тис. га, намолочено 492,1 тис. тонн.
Лідирують зі збирання зернових сільгосптоваровиробники Запоріжжя, вони обмолотили 96% площ, найбільший намолот залишається за Одещиною – 3,2 млн тонн.
На Дніпропетровщині, Херсонщині, Тернопільщині та Одещині розпочато збір проса.
13 областей закінчили збирання ріпаку. Наразі його обмолочено на площі 1370,7 тис. га, намолочено 3944,1 тис. тонн насіння при урожайності 28,8 ц/га.
- Раніше Мінагрополітики прогнозувало, що Україна цьогоріч очікує до 76,7 млн тонн урожаю, що на 5% більше показника 2022 року, поліпшення прогнозу пов'язане зі сприятливими погодними умовами.
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