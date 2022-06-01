Україна знищила склад РФ з боєприпасами на Сході, також вбито 22 окупанти

Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 31 травня, вогнем артилерії знищено склад з боєприпасами російських фашистських війсь", - наголошують в ЗСУ.

Сьогодні, 31 травня, наші воїни знищили до 22 окупантів і 1 БТР.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb