Україна знищила склад РФ з боєприпасами на Сході, також вбито 22 окупанти
За день 31 травня українські військові знищили на Сході 22 російських окупантів, склад з боєприпасами та БТР
Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 31 травня, вогнем артилерії знищено склад з боєприпасами російських фашистських війсь", - наголошують в ЗСУ.
Сьогодні, 31 травня, наші воїни знищили до 22 окупантів і 1 БТР.
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