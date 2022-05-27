Про це йдеться у відкритому зверненні до МАГАТЕ за підписом керівника ДІЯРУ Олега Корікова, розміщеному у фейсбуці інспекції 27 травня.

"Закликаємо пана Гроссі до сприяння Україні в наших вимогах щодо негайного виведення російських військ, військової техніки та персоналу "Росатома" з майданчика ЗАЕС та м. Енергодара, що було б найбільшою гарантією безпеки її функціонування, а також вимоги припинення обстрілу України крилатими та оперативно- тактичними ракетами, оскільки вони потенційно можуть призвести до планетарної катастрофи, більшої за своїми наслідками, ніж Чорнобильська та Фукусімська аварії разом узяті", – зазначає очільник ДІЯРУ.

В інспекції назвали актами ядерного тероризму, зокрема саме захоплення ЗАЕС російськими військами в ніч з 3 на 4 березня, під час якого вони вбили трьох українських захисників і створили безпрецедентні загрози для ядерної безпеки станції, а також направлення ракет до атомних електростанцій.

За даними ДІЯРУ, випадки прольоту крилатих ракет, подібних до ракет системи "Калібр", були, зокрема, зафіксовані 16 квітня над Південноукраїнською АЕС, 25 квітня над Хмельницькою АЕС і 28 квітня над Запорізькою АЕС.

Там також зазначили, що після захоплення ЗАЕС російські окупанти, якими у ДІЯРУ назвали як військових, так і представників російських державних компаній "Росатома" та "Росенергоатома", постійно тероризують та безпосередньо загрожують життю персоналу станції та мешканців окупованого Енергодару.

"Зазначені акти ядерного тероризму з боку Росії відбуваються за відсутності чіткої позиції та ефективної реакції з боку МАГАТЕ на численні звернення України з цього приводу, через що представники Росії переконані у своїй безкарності та вдаються до ще більш зухвалих дій і заяв", – наголосив у зверненні Коріков.

Як приклад, він навів заяви колаборантської влади Енергодара з посиланням на МАГАТЕ про те, що агентство не зафіксувало порушень безпечної експлуатації ЗАЕС.

Крім того, як вважає глава ДІЯРУ, керівництво МАГАТЕ своєю бездіяльністю та неоднозначною позицією не лише сприяє подальшому загостренню ситуації на ЗАЕС, а й ретранслює тези кремлівської пропаганди, заявивши перед аудиторією Всесвітнього економічного форуму в Давосі про наявність на окупованій росіянами ЗАЕС "30000 кг плутонію та 40000 кг збагаченого урану, придатного для виготовлення ядерної зброї".

"Це яскраве свідчення того, що МАГАТЕ в особі його генерального директора перебуває під впливом російської пропаганди і не має достовірної інформації", – наголосив Коріков.

При цьому він категорично спростував заяви Гроссі про запаси плутонію та збагаченого урану на ЗАЕС та загалом в Україні, пояснивши, що на всіх чинних українських АЕС використовується непридатне для виготовлення ядерної зброї ядерне паливо у вигляді тепловиділяючих збірок зі збагаченням до 5%.

"Це добре відомо МАГАТЕ, яке щороку підтверджує у своїй Доповіді про застосування гарантій (Safeguards Implementation Report) дотримання Україною своїх зобов'язань щодо виключно мирного використання ядерного матеріалу, який перебуває під її контролем", – зазначив голова українського ядерного регулятора.

Більше того, за його словами, технічно та політично неможливо для України виготовити та зберігати озброєний плутоній чи уран навіть у кількості кількох грамів через відсутність технології та політичну заборону на їх отримання.

Він нагадав, що під час виконання Комюніке Вашингтонського саміту з фізичної ядерної безпеки 2010 року Україна на добровільній основі втратила весь високозбагачений уран (ВЗУ) на своїй території, що стало визначною подією.

"Дуже сумно, що зухвала брехня російської пропаганди транслюється на високому рівні топ-чиновника МАГАТЕ", - наголосив керівник ДІЯРУ.

Він також звернув увагу, що відповідно до резолюції Ради керуючих МАГАТЕ GOV/2022/17 від 03 березня 2022 р. "Наслідки ситуації в Україні для безпеки, фізичного захисту та гарантій" РФ має негайно припинити всі дії, спрямовані проти ядерних об'єктів в Україні, та повернути контроль над усіма захопленими ядерними установками українській стороні.

Також, згідно з пунктом 4 цієї резолюції, гендиректору МАГАТЕ та Секретаріату Агентства доручено відслідковувати ситуацію в Україні та звітувати перед Радою керуючих щодо відповідних порушень і загроз безпеки ядерних об'єктів в Україні, йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, раніше ДІЯРУ назвала абсолютно неприйнятним візит Гроссі на ЗАЕС під час її окупації, про який він, за його словами, домовлявся з українською та російською сторонами.

Наявність плутонію та збагаченого урану на АЕС України також спростував НАЕК "Енергоатом".

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