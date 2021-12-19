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Українець Берінчик у титульному бою переміг росіянина Чанієва

19 грудня, 2021 неділя
09:27
Спорт

Український боксер Денис Берінчик переміг росіянина Ісу Чанієва та захистив титул інтернаціонального чемпіона IBO у легкій вазі (до 61,2 кг)

Бій проходив під Києвом - у ТРЦ Термінал, що в Броварах, повідомляє Ліга.net.

У перших раундах Берінчик "смикав" росіянина, проте той у відповідь "збивав приціл" українцю.

На початку п'ятого раунду Берінчик провів кілька успішних атак, проте відповів і Чанієв. Наприкінці раунду в українського боксера було розбито носа. У наступних трихвилинках темп бою трохи заспокоївся.
 



В останніх раундах Берінчик діяв агресивно, проте здобути дострокову перемогу не зміг. У результаті українець переміг одноголосним рішенням суддів (116-112, 118-110, 118-111). Він вшосте захистив титул інтернаціонального чемпіона IBO у легкій вазі.


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Бокс
Бровари
Денис Берінчик
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