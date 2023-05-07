Українець Гвоздик кинув виклик російському боксеру Бетербієву

Про це повідомляє "Трибуна".

"Звичайно, я хочу реванш з Бетербієвим. Звичайно, це одна з моїх цілей. Ми знаємо, кому належать титули. Якщо я хочу бути чемпіоном світу, я маю провести реванш із Бетербієвим або побитися з Біволом. Я думаю, що зробив багато помилок під час підготовки – це не виправдання. Того вечора Бетербієв був кращим, я повністю віддаю йому належне. Він чудовий боєць, чудовий панчер. Але я вважаю, що можу виступити краще. Я засвоїв свій урок. Сподіваюся, якщо реванш відбудеться, то я зможу показати себе набагато краще", - сказав Олександр Гвоздик.

У ніч проти 7 травня Гвоздик зустрінеться з латвійцем Річардсом Болотніксом в андеркарді бою між абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом та британцем Джоном Райдером.

36-річний Гвоздик володів титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.