Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Помоні (США) Гвоздик виграв у Обандо за підсумками шести раундів одностайним рішенням суддів - 60:54, 60:54, 60:54.

Для українця цей бій став першим після трирічної перерви у кар'єрі. Він пройшов у проміжній ваговій категорії, оскільки обидва боксери на зважуванні не вклалися у ліміт напівважкої ваги (до 79,2 кг).

35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 19 поєдинків, в 18 здобув перемоги та зазнав 1 поразки.

Обандо у 57 поєдинках зазнав 35 поразок.