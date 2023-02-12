Український чемпіон переможно повернувся на ринг після трирічної перерви
Український боксер Олександр Гвоздик здолав мексиканця Жозуе Обандо у першому поєдинку після трирічної перерви
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Помоні (США) Гвоздик виграв у Обандо за підсумками шести раундів одностайним рішенням суддів - 60:54, 60:54, 60:54.
Для українця цей бій став першим після трирічної перерви у кар'єрі. Він пройшов у проміжній ваговій категорії, оскільки обидва боксери на зважуванні не вклалися у ліміт напівважкої ваги (до 79,2 кг).
35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.
Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 19 поєдинків, в 18 здобув перемоги та зазнав 1 поразки.
Обандо у 57 поєдинках зазнав 35 поразок.
- 11 лютого стало відомо, що бій Гвоздика проти мексиканця Обандо відбудеться поза лімітом напівважкої ваги.
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