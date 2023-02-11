Про це повідомляє Еспресо.TV.

На процедурі зважування Гвоздик показав 83,9 кг, а Обандо - 86,9 кг. Таким чином, жоден з боксерів не вклався в ліміт напівважкої ваги (до 79,2 кг).

Жозуе Обандо за два дні до поєдинку замінив аргентинця Хохе Міранду, який мав вийти в ніч проти 12 лютого на ринг проти українця в американському місті Помона.

35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,2 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги та зазнав 1 поразки.

Обандо у 56 поєдинках зазнав 34 поразки.