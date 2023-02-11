Український чемпіон провалив зважування перед поверненням на ринг
Бій українця Олександра Гвоздика проти мексиканця Жозуе Обандо відбудеться поза лімітом напівважкої ваги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На процедурі зважування Гвоздик показав 83,9 кг, а Обандо - 86,9 кг. Таким чином, жоден з боксерів не вклався в ліміт напівважкої ваги (до 79,2 кг).
Жозуе Обандо за два дні до поєдинку замінив аргентинця Хохе Міранду, який мав вийти в ніч проти 12 лютого на ринг проти українця в американському місті Помона.
35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,2 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.
Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги та зазнав 1 поразки.
Обандо у 56 поєдинках зазнав 34 поразки.
- 25 грудня 2022 року Олександр Гвоздик підтвердив, що відновить кар'єру та проведе перший за три роки бій.
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