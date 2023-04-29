Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у telegram.

Ковтун переміг у вільних вправах з оцінкою 14.433. За виступ на коні українець разом з вірменином Арутюном Мердіняном отримав 14,566 бала та розділив з ним бронзу.

Золото у цій дисципліні виграв Лі Чіх-кай з Тайваню (15.033), срібло - ще один представник Вірменії - Гагік Хачікян (14.733).

19-річний Ілля Ковстун є чемпіоном Європи на брусах та бронзовим медалістом ЧЄ та чемпіонату світу в найпрестижнішому виді гімнастики - багатоборстві.