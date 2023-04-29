Українець Ковтун здобув золото та бронзу Кубка світу зі спортивної гімнастики
Український гімнаст Ілля Ковтун виграв золото у вільних вправах та бронзу на коні на етапі Кубка світу в Єгипті
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у telegram.
Ковтун переміг у вільних вправах з оцінкою 14.433. За виступ на коні українець разом з вірменином Арутюном Мердіняном отримав 14,566 бала та розділив з ним бронзу.
Золото у цій дисципліні виграв Лі Чіх-кай з Тайваню (15.033), срібло - ще один представник Вірменії - Гагік Хачікян (14.733).
19-річний Ілля Ковстун є чемпіоном Європи на брусах та бронзовим медалістом ЧЄ та чемпіонату світу в найпрестижнішому виді гімнастики - багатоборстві.
- 17 квітня Ілля Ковтун став чемпіоном Європи у вправах на брусах.
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