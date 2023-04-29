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Головна Спорт Українець Ковтун здобув золото та бронзу Кубка світу зі спортивної гімнастики

Українець Ковтун здобув золото та бронзу Кубка світу зі спортивної гімнастики

29 квітня, 2023 субота
16:57
Спорт Ілля Ковтун

Український гімнаст Ілля Ковтун виграв золото у вільних вправах та бронзу на коні на етапі Кубка світу в Єгипті

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у telegram. 

Ковтун переміг у вільних вправах з оцінкою 14.433. За виступ на коні українець разом з вірменином Арутюном Мердіняном отримав 14,566 бала та розділив з ним бронзу.

Золото у цій дисципліні виграв Лі Чіх-кай з Тайваню (15.033), срібло - ще один представник Вірменії - Гагік Хачікян  (14.733). 

19-річний Ілля Ковстун є чемпіоном Європи на брусах та бронзовим медалістом ЧЄ та чемпіонату світу в найпрестижнішому виді гімнастики - багатоборстві.  

 
спортивна гімнастика
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