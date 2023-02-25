Українець Марусяк показав історичний результат на ЧС зі стрибків з трампліна

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧС зі стрибків з трампліна, який проходить у словенській Планіці, Євген Марусяк посів 17-те місце, що є найкращим результатом в історії України.

Марусяк набрав 236.7 балів - це найкращий показник в кар'єрі українця.

Перемогу здобув поляк Пьотр Жила, який побив рекорд українця на середньому трампліні.

Чемпіонат світу зі стрибків з трампліна

Планіца, Словенія

Чоловіки

1. Пьотр Жила (Польща) - 261.8

2. Андреас Веллінгер (Німеччина) - 259.2

3. Карл Гайгер (Німеччина) - 257.7

...

17. Євген Марусяк (Україна) - 236.7

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