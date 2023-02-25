Українець Марусяк показав історичний результат на ЧС зі стрибків з трампліна
Євген Марусяк показав найкращий результат в історії України на чемпіонатах світу зі стрибків з трампліна
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧС зі стрибків з трампліна, який проходить у словенській Планіці, Євген Марусяк посів 17-те місце, що є найкращим результатом в історії України.
Марусяк набрав 236.7 балів - це найкращий показник в кар'єрі українця.
Перемогу здобув поляк Пьотр Жила, який побив рекорд українця на середньому трампліні.
Чемпіонат світу зі стрибків з трампліна
Планіца, Словенія
Чоловіки
1. Пьотр Жила (Польща) - 261.8
2. Андреас Веллінгер (Німеччина) - 259.2
3. Карл Гайгер (Німеччина) - 257.7
...
17. Євген Марусяк (Україна) - 236.7
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