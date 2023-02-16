Про це повідомляє Еспресо.TV.

Михайлюк набрав 12 очок у матчі проти "Сан-Антоніо" та допоміг своїй новій команді перемогти з рахунком 120:110.

Це була дебютна гра українця за "Горнетс", в який він перейшов з "Нью-Йорка" в результаті кількох обмінів транзитом через "Портленд".

"Шарлотт" займає передостаннє, 14-те місце, у Східній конференції регулярного чемпіонату Національної баскетбольної ліги.

"Шарлотт" став для Михайлюка шостим клубом у НБА. Також він виступав за "Торонто", "Оклахому", "Детройт" та "Лос-Анджелес Лейкерс".