Українець Михайлюк результативно дебютував за клуб НБА
Український баскетболіст Святослав Михайлюк набрав 12 очок у першому матчі за нову команду в НБА - "Шарлотт"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Михайлюк набрав 12 очок у матчі проти "Сан-Антоніо" та допоміг своїй новій команді перемогти з рахунком 120:110.
Це була дебютна гра українця за "Горнетс", в який він перейшов з "Нью-Йорка" в результаті кількох обмінів транзитом через "Портленд".
"Шарлотт" займає передостаннє, 14-те місце, у Східній конференції регулярного чемпіонату Національної баскетбольної ліги.
"Шарлотт" став для Михайлюка шостим клубом у НБА. Також він виступав за "Торонто", "Оклахому", "Детройт" та "Лос-Анджелес Лейкерс".
- 9 лютого "Нью-Йорк" обміняв Михайлюка в "Портленд".
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