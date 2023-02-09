Український баскетболіст Михайлюк змінив команду в НБА
Українець Святослав Михайлюк перейшов з "Нью-Йорка" до іншого клубу Національної баскетбольної асоціації - "Портленда"
Про це повідомляє ESPN.
Святослав Михайлюк став частиною обміну між "Нью-Йорком" та "Портлендом". Разом з українцем до "Трейл Блейзерс" перейшли Кем Редіш та Райан Арчідіаконо, у зворотному напрямку відправився Джо Гарт.
"Портленд" став для Михайлюка шостим клубом у НБА. Також він виступав за "Торонто", "Оклахому", "Детройт" та "Лос-Анджелес Лейкерс".
У нинішньому сезоні 25-річний Святослав Михайлюк зіграв за "Нікс" 13 матчів, у яких в середньому набирав по 1,6 очка та робив по 0,5 підбирання.
"Портленд" займає у Західній конференції НБА 10-те місце. "Нью-Йорк" йде у Східній конференції на 7-й позиції.
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