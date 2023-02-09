Український баскетболіст Михайлюк змінив команду в НБА

Про це повідомляє ESPN.

Святослав Михайлюк став частиною обміну між "Нью-Йорком" та "Портлендом". Разом з українцем до "Трейл Блейзерс" перейшли Кем Редіш та Райан Арчідіаконо, у зворотному напрямку відправився Джо Гарт.

"Портленд" став для Михайлюка шостим клубом у НБА. Також він виступав за "Торонто", "Оклахому", "Детройт" та "Лос-Анджелес Лейкерс".

У нинішньому сезоні 25-річний Святослав Михайлюк зіграв за "Нікс" 13 матчів, у яких в середньому набирав по 1,6 очка та робив по 0,5 підбирання.

"Портленд" займає у Західній конференції НБА 10-те місце. "Нью-Йорк" йде у Східній конференції на 7-й позиції.