Байден прийняв у Білому домі чемпіонів НБА "Голден Стейт"
Президент США Джо Байден влаштував у Білому домі традиційний прийом для чемпіонів Національної баскетбольної асоціації
Про це Байден повідомив у twitter.
Президент США за традицією прийняв у Вашингтоні чинних переможців НБА - "Голден Стейт Ворріорз".
Байден звернувся до баскетболістів та зазначив, що останні кілька сезонів були для них непростими, а у 2021 році команда навіть не потрапила до плей-офф.
"Критики ставили питання, чи не зникла ця чемпіонська команда назавжди. Хлопці, я знаю, як це. У Білому домі завжди раді "Голден Стейт". Чотири титули чемпіона НБА та шість фіналів за останні вісім сезонів, це непогано, хлопці", – сказав Байден.
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