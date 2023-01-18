Про це Байден повідомив у twitter.

Президент США за традицією прийняв у Вашингтоні чинних переможців НБА - "Голден Стейт Ворріорз".

Байден звернувся до баскетболістів та зазначив, що останні кілька сезонів були для них непростими, а у 2021 році команда навіть не потрапила до плей-офф.

"Критики ставили питання, чи не зникла ця чемпіонська команда назавжди. Хлопці, я знаю, як це. У Білому домі завжди раді "Голден Стейт". Чотири титули чемпіона НБА та шість фіналів за останні вісім сезонів, це непогано, хлопці", – сказав Байден.

As they put it in Dub Nation: strength in numbers.



That’s the Warrior spirit.

That’s America. pic.twitter.com/DIch6kLou0 — President Biden (@POTUS) January 18, 2023

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