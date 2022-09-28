Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Овчаренка з росіянином Даниловим тривав 2 години 54 хвилини. Суперник виступав під нейтральним прапором, а поєдинок закінчився з рахунком - 4:6, 7:5, 7(7):6(2).

У рейтингу ATP Олександр Овчаренко займає 437 позицію, а Савріан Данилов - 586. У наступному колі українець зіграє з італійцем Алессандро Кортеджані, який займає у рейтингу 1700 місце.

ITF M25

Грунт. Перше коло

Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія

27 вересня

Олександр Овчаренко (Україна) – Савріан Данилов – 4:6, 7:5, 7(7):6(2)

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