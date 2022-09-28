Українець Овчаренко переміг російського тенісиста Данілова на турнірі в Італії
У першому колі ITF M25 в Італії український тенісист Олександр Овчаренко переміг росіянина Савріана Данилова
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Овчаренка з росіянином Даниловим тривав 2 години 54 хвилини. Суперник виступав під нейтральним прапором, а поєдинок закінчився з рахунком - 4:6, 7:5, 7(7):6(2).
У рейтингу ATP Олександр Овчаренко займає 437 позицію, а Савріан Данилов - 586. У наступному колі українець зіграє з італійцем Алессандро Кортеджані, який займає у рейтингу 1700 місце.
ITF M25
Грунт. Перше коло
Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія
27 вересня
Олександр Овчаренко (Україна) – Савріан Данилов – 4:6, 7:5, 7(7):6(2)
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