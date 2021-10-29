Українець переміг росіянина на чемпіонаті світу з боксу. Відео
Українець Віктор Петров переміг російського боксера Євгена Кооля в 1/16 фіналу чемпіонату світу з боксу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Белграді відбувся бій 1/16 фіналу чемпіонату світу з боксу. Українець Віктор Петров одноголосним рішенням суддів переміг Євгена Кооля (5:0) з Росії.
28 жовтня ще один український боксер Цотне Рогава програв представнику Вірменії Давиду Чалояну окремим рішенням суддів (1:4).
25-річний Віктор Петров є триразовим чемпіоном Європи серед юніорів та срібним призером чемпіонату світу серед молоді 2014 року. Українець виступає у ваговій категорії до 67 кг.
Чемпіонату світу-2021 з боксу серед чоловіків проходить з 24 жовтня по 6 листопада. Змагання зібрали понад півтисячі спортсменів з 88 країн.
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