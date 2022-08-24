Про це 24 серпня у фейсбуці повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Українець Володимир Сковородка 11 серпня розпочав ультрамарафон "Україна-Польща разом!". У його межах він мав за 14 днів пробігти відстань від Києва до Варшави. Ціллю виклику було зібрати 2 млн грн на підводні дрони для рятувальників та висловити вдячність польському народу за підтримку України під час війни. Також це стало шансом поставити новий рекорд, який ввійде до "Національного реєстру рекордів України 2022".

Сьогодні Володимир Сковородна фінішував у столиці Польщі - Варшаві. За 14 днів він здолав 850 км. Щодня він пробігав 50-60 км.

Крім того, разом із Володимиром із Києва на пробіжку вирушили Микола Войтович, Руслан Буток і Сергій Борков. Вони пробігли 200, 300 і більше 400 км відповідно.

Упродовж усієї дистанції марафонця радо зустрічали в різних містах Польщі та України. Сьогодні у Варшаві його зустріли не менш емоційно та тепло.

Наразі у межах марафону вдалося зібрати лише 541557 грн із запланованих 2 млн.

Долучитися до збору можна за посиланням. Щоб стати учасником марафону, необхідно обрати бажану відстань і зробити благодійний внесок.

Довідка

Володимир Сковородка працює в ДСНС упродовж 9 років. У 2019-2021 роках він брав участь в ультрамарафонах, у межах яких необхідно було пробігти 500 км за 10 днів.

11 серпня стартував ультрамарафон "Україна-Польща разом!"