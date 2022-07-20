Про це повідомляє Еспресо.TV.

Чемпіонат світу проходить у єгипетському Каїрі. У змаганнях серед чоловіків 37-річний українець Ігор Рейзлін поступився у півфінальному матчі олімпійському чемпіону Казуясі Мінобе.

Зустріч завершилася з рахунком 13:12 на користь японця.

Для Рейзліна це третя нагорода на ЧС - у 2019-му він здобув командне срібло та особисту бронзу.

25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.

30 листопада на Конгресі Міжнародної федерації українців Ігоря Рейзліна та Ольгу Харлан визнали найкращими фехтувальниками світу.

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