Українець Рейзлін здобув "бронзу" на ЧС з фехтування
Український фехтувальник Ігор Рейзлін виграв бронзову нагороду на чемпіонаті світу в Єгипті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіонат світу проходить у єгипетському Каїрі. У змаганнях серед чоловіків 37-річний українець Ігор Рейзлін поступився у півфінальному матчі олімпійському чемпіону Казуясі Мінобе.
Зустріч завершилася з рахунком 13:12 на користь японця.
Для Рейзліна це третя нагорода на ЧС - у 2019-му він здобув командне срібло та особисту бронзу.
- 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.
- 30 листопада на Конгресі Міжнародної федерації українців Ігоря Рейзліна та Ольгу Харлан визнали найкращими фехтувальниками світу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.02
Купівля 36.02Продаж 37.03
-
EUR
Купівля 36.14Продаж 37.36
- Актуальне
- Важливе