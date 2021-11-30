Українців Харлан та Рейзліна визнали найкращими фехтувальниками світу
На Конгресі Міжнародної федерації українців Ігоря Рейзліна та Ольгу Харлан визнали найкращими фехтувальниками світу
Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.
Конгрес Міжнародної федерації фехтування пройшов у швейцарській Лозанні. Експерти обрали найкращих фехтувальників за підсумками сезону 2020-2021.
Лідером рейтингу в чоловічій шпазі став бронзовий призер Олімпіади-2020 Ігор Рейзлін. В Токіо 36-річний Рейзлін здобув свою дебютну олімпійську нагороду. У березні шпажист переміг на етапі Кубка світу в російській Казані.
Серед жінок вже вп'яте найкращою фехтувальницею року була визнана Ольга Харлан. За свою кар'єру українка завоювала 4 олімпійські медалі (1 золото, 1 срібло і 2 бронзи), є шестиразовою чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи. Вона є найтитулованішою українською спортсменкою.
- 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.
- 26 липня шаблістка Ольга Харлан програла в 1/16 фіналу змагань на Олімпіаді в Токіо.
- Після цього Харлан розчаровано підсумувала свій виступ на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо та оголосила про паузу в кар'єрі.
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