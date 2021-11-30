Українців Харлан та Рейзліна визнали найкращими фехтувальниками світу

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.



Конгрес Міжнародної федерації фехтування пройшов у швейцарській Лозанні. Експерти обрали найкращих фехтувальників за підсумками сезону 2020-2021.



Лідером рейтингу в чоловічій шпазі став бронзовий призер Олімпіади-2020 Ігор Рейзлін. В Токіо 36-річний Рейзлін здобув свою дебютну олімпійську нагороду. У березні шпажист переміг на етапі Кубка світу в російській Казані.



Серед жінок вже вп'яте найкращою фехтувальницею року була визнана Ольга Харлан. За свою кар'єру українка завоювала 4 олімпійські медалі (1 золото, 1 срібло і 2 бронзи), є шестиразовою чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи. Вона є найтитулованішою українською спортсменкою.

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