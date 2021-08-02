Українець Теміров поступився у сутичці за бронзу Олімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У медальній сутичці у ваговій категорії до 60 кг українець Ленур Теміров поступився представнику Китаю Валиханову Сайліке.



Поєдинок завершився з рахунком 1:1, проте на користь Сайліке через останню активну дію в китайця.



Сайліке - бронзовий призер чемпіонату світу (2018).

2 серпня український спортсмен Михайло Кохан подолав кваліфікацію у метанні молота на Олімпіаді-2020.

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