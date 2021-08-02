Українець Теміров поступився у сутичці за бронзу Олімпіади-2020
Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров програв сутичку за бронзову медаль Олімпіади в Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У медальній сутичці у ваговій категорії до 60 кг українець Ленур Теміров поступився представнику Китаю Валиханову Сайліке.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1, проте на користь Сайліке через останню активну дію в китайця.
Сайліке - бронзовий призер чемпіонату світу (2018).
- 2 серпня український спортсмен Михайло Кохан подолав кваліфікацію у метанні молота на Олімпіаді-2020.
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