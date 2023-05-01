Про це повідомляє НОК України.

Після перемоги у вільних вправах та бронзи на коні в перший день фіналів, Ковтун виграв два золота у заключний день змагань у Каїрі.

Українець виграв у своїй коронній дисципліні на брусах, за виступ в якій отримав 14.830 бала. Також 19-річний гімнаст став найкращим на поперечині, де заробив оцінку 14,100.

Ще одну медаль на етапі Кубка світу в Єгипті Україні приніс Назар Чепурний, який з показником 14,799 став другим в опорному стрибку. Переміг чинний чемпіону світ у цьому виді Артуру Давтяну з Вірменії - 15.166.

Ілля Ковтун є чемпіоном Європи на брусах та бронзовим медалістом ЧЄ та чемпіонату світу в найпрестижнішому виді гімнастики — багатоборстві.