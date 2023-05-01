Українець здобув три золоті медалі Кубка світу зі спортивної гімнастики
Український гімнаст Ілля Ковтун виграв три золоті та одну бронзову нагороду на етапі Кубка світу в Єгипті
Про це повідомляє НОК України.
Після перемоги у вільних вправах та бронзи на коні в перший день фіналів, Ковтун виграв два золота у заключний день змагань у Каїрі.
Українець виграв у своїй коронній дисципліні на брусах, за виступ в якій отримав 14.830 бала. Також 19-річний гімнаст став найкращим на поперечині, де заробив оцінку 14,100.
Ще одну медаль на етапі Кубка світу в Єгипті Україні приніс Назар Чепурний, який з показником 14,799 став другим в опорному стрибку. Переміг чинний чемпіону світ у цьому виді Артуру Давтяну з Вірменії - 15.166.
Ілля Ковтун є чемпіоном Європи на брусах та бронзовим медалістом ЧЄ та чемпіонату світу в найпрестижнішому виді гімнастики — багатоборстві.
- 29 квітня Ілля Ковтун виграв золото у вільних вправах та бронзу на коні на етапі Кубка світу в Єгипті.
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