Українець Зінченко не зіграє проти Мессі, Неймара та Мбаппе у Лізі чемпіонів
Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко пропустить матч 2-го туру Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ
Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".
Зінченка не виявилося у списку футболістів англійського клубу, які вирушили на гру з ПСЖ до Парижу.
Причиною є ушкодження українця, якому дошкуляє забій, через який він пропустив кілька останніх матчів "Манчестер Сіті".
Загалом у нинішньому сезоні Олександр Зінченко зіграв за манчестерців 3 матча.
Гра ПСЖ - "Манчестер Сіті" відбудеться 28 вересня у столиці Франції.
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20 вересня головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола заявив, що Олександр Зінченко травмований.
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