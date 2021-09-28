Українець Зінченко не зіграє проти Мессі, Неймара та Мбаппе у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".

Зінченка не виявилося у списку футболістів англійського клубу, які вирушили на гру з ПСЖ до Парижу.

Причиною є ушкодження українця, якому дошкуляє забій, через який він пропустив кілька останніх матчів "Манчестер Сіті".

Загалом у нинішньому сезоні Олександр Зінченко зіграв за манчестерців 3 матча.

Гра ПСЖ - "Манчестер Сіті" відбудеться 28 вересня у столиці Франції.

20 вересня головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола заявив, що Олександр Зінченко травмований.

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