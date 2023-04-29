Україні не обійтися без літаків Hornet, що є на озброєнні Фінляндії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує звертатися щодо постачання авіації з інших країн для збереження контролю в небі
Про це він повідомив під час інтерв'ю з фінським, шведським, данським і норвезьким ЗМІ.
"Дуже важливим є контроль в небі, щоб не віддати повністю Росії. Тому дуже важлива авіаційна коаліція. Тут повинна бути воля лідерів держав, які мають сучасну авіацію. Авжеж, ми будемо звертатися за відправкою авіації до ваших країн і будемо звертатися дуже наполегливо найближчим часом", - сказав він.
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Відповідаючи на питання, щодо ситуації з літаками Hornet, які є у Фінляндії, президент зазначив, що це залежить від "міцності та наполегливості Фінляндії і від партнерства Сполучених Штатів".
Макдоннел-Дуглас F/A-18 (McDonnell Douglas F/A-18 Hornet (з англійської - "Шершень") - це американський палубний винищувач-бомбардувальник. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США та низки країн світу, зокрема Фінляндії.
"Я вважаю, що це залежить не тільки від Фінляндії, але ми дуже ми наполегливі, нам немає куди діватися", - додав він.
- Нагадаємо, Україна просила фінський уряд Санни Марін про надання літаків Hornet, однак, отримала відмову.
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