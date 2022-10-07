Україні потрібні танки і країни-члени можуть їх надати, - голова Європарламенту
Голова Європейського парламенту Роберта Метсола вкотре закликала країни-члени Євросоюзу надати Україні танки
Про це вона заявила на саміті лідерів ЄС у Празі, цитує Європейська правда.
Метсола зазначила, що держави ЄС можуть надати це важке озброєння і що вона допоможе виграти у війні проти Росії.
"Україні потрібна важка зброя, і їй потрібні танки. Їй потрібна зброя. Країни-члени можуть їх надати у той час, як Росія здійснює ескалацію свого вторгнення та стає все більш відчайдушною. Ми повинні відповісти пропорційним способом, щоб допомогти Україні виграти у цій війні", - наголосила Метсола.
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