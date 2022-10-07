Про це вона заявила на саміті лідерів ЄС у Празі, цитує Європейська правда.

Метсола зазначила, що держави ЄС можуть надати це важке озброєння і що вона допоможе виграти у війні проти Росії.

"Україні потрібна важка зброя, і їй потрібні танки. Їй потрібна зброя. Країни-члени можуть їх надати у той час, як Росія здійснює ескалацію свого вторгнення та стає все більш відчайдушною. Ми повинні відповісти пропорційним способом, щоб допомогти Україні виграти у цій війні", - наголосила Метсола.

6 жовтня у Празі розпочався саміт Європейської політичної спільноти за участі 44 країн без РФ.

Президент України на саміті Європейської політичної спільноти в Празі назвав п'ять пунктів, які допоможуть досягти миру в Україні та у світі.