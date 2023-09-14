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Війна з Росією: хроніка
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Україні потрібні зміни до законодавства для притягнення до відповідальності за лінгвоцид, – Кремінь

14 вересня, 2023 четвер
17:40
Суспільство Тарас Кремінь

З огляду на війну з Росією Україні потрібні зміни до законодавства, які дадуть змогу притягати до відповідальності за переслідування громадян за мовною ознакою

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, який 14 вересня взяв участь у круглому столі "Лінгвоцид як один з інструментів рашизму", проведеного в медіацентрі Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв.

"Мовна політика окупаційних адміністрацій ідентична із періодом царської Росії, радянською добою. Сьогодні на тимчасово окупованих територіях відбувається не тільки витіснення української мови шляхом заміщення її на російську, - нам відомі факти переслідування, катування громадян України за мовною ознакою", - розповів Кремінь.

За його словами, мовна політика окупантів шкодить усім сферам життя на захоплених територіях, але особливо – сфері освіти.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ офіс уповноваженого задокументував понад 200 таких фактів лінгвоциду української мови на тимчасово окупованих територіях.

"Усі вони передані до правоохоронних органів, правозахисних українських та міжнародних організацій, їх долучають до вже відкритих кримінальних проваджень. Ми активно працюємо над тим, аби наш голос було не тільки чутно, але й щоб кожен, хто має відношення до лінгвоциду в Україні, був суворо покараний. Для цього нам потрібна не тільки безумовна міжнародна підтримка. Вже зараз ми маємо працювати над оновленням змісту нашого законодавства, аби у нас були інструменти притягнення до відповідальності за лінгвоцид", - наголосив Кремінь.

  • У серпні Кремінь розповів, що російські окупанти здійснюють демонтаж дороговказів, виконаних українською мовою, на ділянці автомобільної дороги Херсон-Генічеськ. Це, за його словами, має ознаки лінгвоциду.
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