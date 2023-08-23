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Україні потрібно вийти до Азовського моря: полковник СБУ Костенко пояснив стратегію наступу ЗСУ

23 серпня, 2023 середа
14:54
Війна з Росією карта заставочна

Народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що стратегічними напрямками ударів ЗСУ є Бердянськ і Мелітополь

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наші стратегічні напрямки ударів - це Бердянськ і Мелітополь. Тому що стратегічно нам потрібно вийти на рубіж Азовського моря. Взяти під контроль частину Азовського моря, Кримський міст, який має бути знищений. Розрізати угруповання росіян на дві частини. Уражати порти, які перебувають на Чорному й Азовському морях - це вже економічна стратегія. Це нам дає великі перспективи. Звичайно, активні дії тривають на декількох напрямках. Там, де буде успіх, ЗСУ намагатиметься його розвивати", - підкреслив Костенко.

Полковник СБУ також додав, що знищення воєнного потенціалу РФ є одним із завдань контрнаступу ЗСУ.

"На такі дії перейде наша подальша стратегія. Війна переходить у нову фазу - війну економік. Ми маємо розуміти свої ресурси, важливо вибити їхні ресурси. Це дозволить нашим військам більш успішно просуватися", - наголосив Костенко.

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Бердянськ
Азовське море
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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