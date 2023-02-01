Україні щомісяця потрібно $3 млрд фінансової допомоги від партнерів, - Мінфін
Україна потребує близько 3 мільярдів доларів фінансування від іноземних партнерів щомісяця
Про це розповіла заступниця Міністра фінансів України Ольга Зикова, повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Попри безпрецедентно складні умови війни та постійну невизначеність, український Уряд гідно впорався з фінансовими та економічними викликами. Це стало можливим, не в останню чергу, завдяки неймовірним зусиллям міжнародних партнерів України, за що ми надзвичайно вдячні", - зазначила вона.
Зикова підкреслила, що Кабмін провів системну роботу для зменшення дефіциту бюджету шляхом збільшення податкових та митних надходжень, а також оптимізації низки напрямів бюджетних видатків.
Однак цього року потреба у міжнародному фінансуванні залишається відчутною та становить близько 3 млрд дол щомісяця.
Наразі уряд має підтвердження про фінансування від ЄС та Сполучених Штатів близько 30 млрд дол на 2023 рік.
Втім, залишається потреба ще у 10 млрд дол. І тут ми розраховуємо на допомогу від інших країн, та міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ", - розповіла Ольга Зикова.
Заступниця міністра наголосила, що Україна зацікавлена в забезпеченні ефективного, підзвітного та прозорого використання фінансування, в тому числі від донорів. Робота над створенням таких механізмів триває.
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