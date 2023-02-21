Україні зараз треба передати усі запаси боєприпасів армій ЄС, - Боррель

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 20 лютого, повідомляє РБК-Україна.

"Очевидно, що ми маємо запустити процедури для збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше боєприпасів і швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України", - сказав Боррель.

Водночас топдипломат ЄС заявив, що "в найближчі тижні найкращий шлях надати Україні боєприпаси – передати вже наявні в європейських арміях запаси".

"Ми не повинні чекати, поки їх (боєприпаси) виготовлять. Ми маємо використати те, що вже виготовлене й зберігається на складах і буде виготовлене найближчими днями. Пріоритет має надаватись постачанню українській армії. Стільки, скільки можемо", - зазначив він.