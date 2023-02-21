Україні зараз треба передати усі запаси боєприпасів армій ЄС, - Боррель
Країни Європейського союзу мають передати Україні усі запаси боєприпасів, що мають, оскільки українська армія гостро потребує їх для протистояння з РФ
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 20 лютого, повідомляє РБК-Україна.
"Очевидно, що ми маємо запустити процедури для збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше боєприпасів і швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України", - сказав Боррель.
Водночас топдипломат ЄС заявив, що "в найближчі тижні найкращий шлях надати Україні боєприпаси – передати вже наявні в європейських арміях запаси".
"Ми не повинні чекати, поки їх (боєприпаси) виготовлять. Ми маємо використати те, що вже виготовлене й зберігається на складах і буде виготовлене найближчими днями. Пріоритет має надаватись постачанню українській армії. Стільки, скільки можемо", - зазначив він.
- Нагадаємо, напередодні Жозеп Боррель закликав 27 країн-членів ЄС прискорити виробництво та постачання боєприпасів для України.
- За даними ЗМІ, Естонія запропонувала країнам ЄС інвестувати €4 млрд в боєприпаси для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.34
Купівля 39.34Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.49Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе