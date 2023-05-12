Українка Калініна обіграла російську тенісистку на турнірі в Італії
Українська тенісистка Ангеліна Калініна вдало стартувала на турнірі WTA 1000 у Римі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ангеліна Калініна розпочала виступи на турнірі WTA 1000 у Римі з другого кола, де її суперницею стала росіянка Анна Блінкова.
Українка зуміла перемогти представницю країни-терориста у двох сетах - 6:2 і 6:2.
У рейтингу WTA Калініна займає 47 позицію. Росіянка Блінкова - 73.
В 1/16 фіналу Калініна зіграє проти американки Софії Кенін.
WTA 1000. Рим, Італія
11 травня
Друге коло
Ангеліна Калініна (Україна) – Анна Блінкова (Росія) – 6:2, 6:2
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