Українка Калініна обіграла російську тенісистку на турнірі в Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ангеліна Калініна розпочала виступи на турнірі WTA 1000 у Римі з другого кола, де її суперницею стала росіянка Анна Блінкова.

Українка зуміла перемогти представницю країни-терориста у двох сетах - 6:2 і 6:2.

У рейтингу WTA Калініна займає 47 позицію. Росіянка Блінкова - 73.

В 1/16 фіналу Калініна зіграє проти американки Софії Кенін.

WTA 1000. Рим, Італія

11 травня

Друге коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Анна Блінкова (Росія) – 6:2, 6:2