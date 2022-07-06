Українка Кіченок вийшла у півфінал парного Вімблдону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Кіченок та Остапенко обіграли Суко Аояму з Японії та Чжань Хаоцин з Китайського Тайбею. Сети закінчились з рахунками 4:6, 6:1, 7:6 - на користь України.

Матч тривав 2 години та 4 хвилини. Україно-латвійський дует зробив 4 подачі навиліт, припустився 3-х подвійних помилок та реалізував 5 з 7 брейкпойнтів.

Людмила Кіченок стала третьою в історії України півфіналісткою парного Вімблдону.

За вихід до фіналу українка та Олена Остапенко зіграють проти чеського дуету Катежини Сінякової та Барбори Крейчікової.

The Championships, Wimbledon

Півфінал. Парний розряд

5 липня

Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) – Суко Аояма (Японія) / Хаоцзин Чжань (Тайвань) 4:6|6:1|7:5

20 квітня стало відомо, що російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на "Вімблдоні"-2022 через воєнне вторгнення РФ в Україну.

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