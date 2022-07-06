Українка Кіченок вийшла у півфінал парного Вімблдону
Українська тенісистка Людмила Кіченок у команді з латвійкою Оленою Остапенко вийшли до півфіналу парного Вімблдону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кіченок та Остапенко обіграли Суко Аояму з Японії та Чжань Хаоцин з Китайського Тайбею. Сети закінчились з рахунками 4:6, 6:1, 7:6 - на користь України.
Матч тривав 2 години та 4 хвилини. Україно-латвійський дует зробив 4 подачі навиліт, припустився 3-х подвійних помилок та реалізував 5 з 7 брейкпойнтів.
Людмила Кіченок стала третьою в історії України півфіналісткою парного Вімблдону.
За вихід до фіналу українка та Олена Остапенко зіграють проти чеського дуету Катежини Сінякової та Барбори Крейчікової.
The Championships, Wimbledon
Півфінал. Парний розряд
5 липня
Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) – Суко Аояма (Японія) / Хаоцзин Чжань (Тайвань) 4:6|6:1|7:5
- 20 квітня стало відомо, що російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на "Вімблдоні"-2022 через воєнне вторгнення РФ в Україну.
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