Українка Коляденко потрапила до бронзового фіналу Ігор у Токіо
Українська борчиня Ірина Коляденко програла у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо та отримала право посперечатися за бронзу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфінальній сутичці у категорії до 62 кг Ірина Коляденко зустрічалася з чемпіонкою світу-2019 Айсулу Тінібековою з Киргизстану. Українка поступилася 0:10, але отримала право виступити у сутичці за бронзу, яка відбудеться 4 серпня.
У Токіо українка спочатку на туше перемогла Амінат Аден з Нігерії. А у чвертьфіналі, також достроково, здолала Лун Цзя з Китаю.
За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
- Нагадаємо, 3 серпня український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов переміг у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо та гарантував собі нагороду.
- Інший борець - Жан Беленюк також вийшов до фіналу та забезпечив собі щонайменше срібло.
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