Українка Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Тунісі
Українська тенісистка Леся Цуренко обіграла американку Клер Лю у турнірі WTA 250 Jasmin Open Monastir
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Цуренко - Лю тривав 1 годину і 49 хвилин. Українська тенісистка жодного разу не подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 7/16 брейкпойнтів.
У чвертьфіналі Леся Цуренко, яка займає у рейтингу WTA 34 місце, зіграє з іспанкою Нурі Паррісас Діас (№135 WTA).
Jasmin Open Monastir - WTA 250
Друге коло
Туніс, 19 жовтня
Леся Цуренко (Україна) - Клер Лю (США) - 6:1, 7:5
- 20 вересня російська тенісистка Вероніка Мірошниченко зізналась, що вважає Україну своєю Батьківщиною і прагне отримати українське громадянство.
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