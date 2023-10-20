Українка Цуренко вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Тунісі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Цуренко - Лю тривав 1 годину і 49 хвилин. Українська тенісистка жодного разу не подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 7/16 брейкпойнтів.

У чвертьфіналі Леся Цуренко, яка займає у рейтингу WTA 34 місце, зіграє з іспанкою Нурі Паррісас Діас (№135 WTA).

Jasmin Open Monastir - WTA 250

Друге коло

Туніс, 19 жовтня

Леся Цуренко (Україна) - Клер Лю (США) - 6:1, 7:5