Українки можуть отримати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду: яких категорій це стосується

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

"Міжнародний благодійний фонд Mama Мoya реалізує благодійну програму, що передбачає пряму цільову фінансову допомогу для вразливих категорій жінок, які опинились у скрутному становищі, у зв’язку з російською агресією в Україні, починаючи з 2014 року", - йдеться на сайті фонду.

Категорії жінок, які можуть подати запит на благодійну допомогу:

житло яких було пошкоджено або знищено через війну;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;

чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

Для участі у програмі українкам необхідно зареєструватися за посиланням.

В день укладення договору фонд надасть жінці платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися при придбанні визначеного фондом переліку товарів.

Детальніше дізнатись про умови участі у програмі та про фонд можна за посиланням.

Довідково. Благодійний Фонд "Мама Моя" було вирішено створити зразу ж, у перші дні після вторгнення, як почалася війна в Україні 2022 року, за ініціативи канадського професіонала і міжнародного маркетолога Мирона Цимбалюка, iMBA, який має досвід роботи у минулому в ООН, у тому числі в гуманітарних світових місіях UNOPS, UNIOM, GDRO. А також, за підтримки інших міжнародних професіоналів та українців.