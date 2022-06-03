Українки тріумфували на ЧЄ з важкої атлетики: Деха взяла золото, Марущак - срібло

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ірина Деха показала найкращий результат в ривку, поштовху та двоборстві – 253 кг. У цій же ваговій категорії (до 81 кг) Аліна Марущак показала другий результат у ривку, у поштовху стала третьою, а в сумі - 235 кг.

Загалом Україна має вже 14 медалей на ЧЄ з важкої атлетики, сім з яких є золотими.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики

До 81 кг. Жінки

1. Ірина Деха (Україна) – 253 кг (116 кг ривок + 137 кг поштовх)

2. Аліна Марущак (Україна) – 235 кг (108 кг + 127 кг)

3. Ділара Нарін (Туреччина) – 232 кг (99 кг + 133 кг)

29 травня українська важкоатлетка Ангеліна Ломачинська здобула срібну медаль чемпіонату Європи.

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