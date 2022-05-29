Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧЄ у Тирані (Албанія) Ломачинська стала другою у багатоборстві в категорії до 49 кг. Вона підняла у сумі 167 кг та поступилася італійці Джулії Імперіо, яка перемогла з результатом 171 кг.

Українка показала найкращий результат у ривку *80 кг), а у поштовху стала третьою (87 кг).

Ломачинська принесла Україні першу нагороду на нинішньому чемпіонаті Європи.

Чемпіонат Європи

Тирана (Албанія)

Жінки

До 49 кг

1. Джулія Імперіо (Італія) – 171 кг (79 кг ривок + 92 кг поштовх)

2. Ангеліна Ломачинська (Україна) – 167 (80+87)

3. Хіменес Герво (Іспанія) – 163 (72+91)

У грудні 2021 року Марія Гангур завоювала золото на чемпіонаті світу в категорії до 59 кг.

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