Українка виграла срібло ЧЄ з важкої атлетики
Українська важкоатлетка Ангеліна Ломачинська здобула срібну медаль чемпіонату Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧЄ у Тирані (Албанія) Ломачинська стала другою у багатоборстві в категорії до 49 кг. Вона підняла у сумі 167 кг та поступилася італійці Джулії Імперіо, яка перемогла з результатом 171 кг.
Українка показала найкращий результат у ривку *80 кг), а у поштовху стала третьою (87 кг).
Ломачинська принесла Україні першу нагороду на нинішньому чемпіонаті Європи.
Чемпіонат Європи
Тирана (Албанія)
Жінки
До 49 кг
1. Джулія Імперіо (Італія) – 171 кг (79 кг ривок + 92 кг поштовх)
2. Ангеліна Ломачинська (Україна) – 167 (80+87)
3. Хіменес Герво (Іспанія) – 163 (72+91)
- У грудні 2021 року Марія Гангур завоювала золото на чемпіонаті світу в категорії до 59 кг.
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