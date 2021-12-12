Важкоатлетка з України Марія Гангур завоювала перше золото на чемпіонаті світу

Українській команді перемогу принесла Марія Гангур, передає Еспресо.TV.



"На чемпіонаті світу серед чоловіків та жінок, який зараз проходить в місті Ташкент (Узбекистан) українська спортсменка Марія Гангур у ваговій категорії до 59 кг виборола золоту медаль у вправі "ривок" з результатом 101 кг! Це неймовірний результат і дуже вдалий виступ!" - йдеться у повідомленні Федерації важкої атлетики України.



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Як наголошує президент Федерації Олександр Герега, це "перше золото чемпіонату".





















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