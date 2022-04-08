Українку Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи у березні
Чемпіонка світу зі стрибків у висоту в приміщенні українка Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи у березні
Про це повідомляє European Athletics.
"Українка Ярослава Магучіх - найкраща спортсменка у березні. Після триденної подорожі Магучіх вирвала світове лідерство на дистанції 2,02 м і виграла золото світу зі стрибків у висоту в приміщенні в Белграді", - йдеться у повідомлені.
- Нагадаємо, 19 березня Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу в приміщенні у стрибках у висоту.
- Після цього Магучіх закликала світову спільноту до дієвих кроків, аби зупинити російську агресію.
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