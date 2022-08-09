На думку голови зовнішньополітичного відомства, КНР претендує на території у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, посилює свій вплив у Африці, Латинській Америці та Південній Азії та старанно працює над просуванням у районі Тихого океану.

Те саме можна сказати про амбіції Росії. 2014 року західні політики могли наївно думати, що амбіції Путіна обмежуються Кримом. Та ще й східними областями України. Сьогодні ми можемо впевнено говорити, що амбіції Путіна не обмежуються завоюванням та приєднанням українських територій. Російський президент хоче відновити Радянський Союз у межах 1991 року та зону впливу колишнього СРСР у Центральній Європі та на Балканах. Росія посилює свій вплив в Азії та Африці та працює над монопольним впливом у Антарктиді.

Такою є логіка будь-якого авторитаризму. Він гине, якщо не розширюється. Усередині своєї країни диктатурам робити нічого. Особливо тоді, коли народ - головний союзник та провідник експансіоністської політики. А Сі Цзіньпіну та Путіну із співвітчизниками пощастило.

Міністр закордонних справ Тайваню впевнений, що незважаючи на міцність авторитаризму, він хиткий і демократія нарешті переможе. Я з цим згоден. Однак перемога демократії буде досягнута дуже високою ціною і найбільше постраждають країни, які перебувають на кордоні між демократією та диктатурою. Світ має допомогти народам цих країн вижити.