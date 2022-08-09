Україною та Тайванем конфлікт не закінчиться
Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву наголосив у інтерв'ю телекомпанії CNN, що амбіції Пекіна не обмежаться Тайванем
На думку голови зовнішньополітичного відомства, КНР претендує на території у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, посилює свій вплив у Африці, Латинській Америці та Південній Азії та старанно працює над просуванням у районі Тихого океану.
Те саме можна сказати про амбіції Росії. 2014 року західні політики могли наївно думати, що амбіції Путіна обмежуються Кримом. Та ще й східними областями України. Сьогодні ми можемо впевнено говорити, що амбіції Путіна не обмежуються завоюванням та приєднанням українських територій. Російський президент хоче відновити Радянський Союз у межах 1991 року та зону впливу колишнього СРСР у Центральній Європі та на Балканах. Росія посилює свій вплив в Азії та Африці та працює над монопольним впливом у Антарктиді.
Такою є логіка будь-якого авторитаризму. Він гине, якщо не розширюється. Усередині своєї країни диктатурам робити нічого. Особливо тоді, коли народ - головний союзник та провідник експансіоністської політики. А Сі Цзіньпіну та Путіну із співвітчизниками пощастило.
Міністр закордонних справ Тайваню впевнений, що незважаючи на міцність авторитаризму, він хиткий і демократія нарешті переможе. Я з цим згоден. Однак перемога демократії буде досягнута дуже високою ціною і найбільше постраждають країни, які перебувають на кордоні між демократією та диктатурою. Світ має допомогти народам цих країн вижити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.59
Купівля 38.59Продаж 39.58
-
EUR
Купівля 38.97Продаж 40.09
- Актуальне
- Важливе