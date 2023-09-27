Українська акторка Рита Бурковська отримала премію Septimius Awards 2023

Про це інформує незалежний кінопродакшн Tabor Production.

"Перш за все, хочу висловити слова подяки команді нашого фільму, з якою ми разом багато пережили, поки його знімали. По-друге, дякую журі цієї премії та глядачам по всій Європі, які дивилися "Бачення метелика". Особливо зараз це дуже важливо для нас!" - сказала Рита Бурковська зі сцени в Амстердамі.

Риту визнали найкращою європейською акторкою Septimius Awards 2023.

Вона розповіла, що дуже важливо зараз говорити про війну в Україні та згадала розповідь волонтера на початку російської війни у 2014 році про події на сході.

"Група українських добровольців перевозила тіло загиблого героя. Фургон був позначений Cargo 200. Це означає - трупи винесені з поля бою. Кожна людина на заправці, де вони зупинялися, відводила погляд від цього фургона, від знаку "Вантаж 200" і загиблого героя... Я вирішила бути частиною суспільства, яке не відвертається, я серед людей, які хочуть бути з цими волонтерами в фургоні, які хочуть бути свідками смерті наших загиблих героїв і знаку "Вантаж 200". Я серед людей, які хочуть усвідомити, що відбувається сьогодні, і подивитися в очі реальності", - наголосила акторка

Що відомо про фільм "Бачення метелика"

Дебютна повнометражна стрічка режисера Максима Наконечного. Сценарій написаний у співавторстві з письменницею та режисеркою Іриною Цілик. Картина брала участь у Каннському фестивалі, а також стала переможницею Одеського міжнародного кінофестивалю.

Головна героїня у виконанні акторки Ріти Бурковської - аеророзвідниця з позивним Метелик, яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Проте нове життя приносить й нові виклики.

Продюсерки: Ліза Сміт, Дар'я Бассель та міжнародні копродюсери: Аніта Юка, Даґмар Седлачкова, Маріо Адамсон, Серхіо С. Аяла.

Країни виробництва: Україна (TABOR), Чехія (MasterFilm), Хорватія (4Film), Швеція (Sisyfos Film Production).

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Eurimages, Чеського кінофонду, Хорватського аудіовізуального центру, Шведського кіноінституту, Українського культурного фонду та Українського інституту.

26 травня 2022 року в Каннах відбулася світова прем'єра української стрічки "Бачення метелика". Члени команди фільму влаштували в Каннах акцію протесту, щоб привернути увагу світу до війни в Україні.

Стрічка вийшла в українських кінотеатрах 6 квітня цьогоріч.