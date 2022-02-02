Українська антарктична експедиція збільшила склад через кліматичні зміни

Про це розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в коментарі Укрінформу.



"Стандартно ми набирали 12 людей на зимівлю, 5 людей для життєзабезпечення станції і 7 науковців. І от цього року наукову групу збільшили, ми додали третього біолога. Це наслідок в першу чергу кліматичних змін. Весна почала стартувати рано там, а саме навесні безліч біологічних процесів, які треба моніторити. Весна тепер починається настільки рано, що сезонний загін туди доїхати не встигає, і все це навантаження лягає на зимувальника. У першій антарктичній експедиції біолог був один, потім довелося взяти їх два, а от тепер три, і це прямий результат кліматичних змін", - сказав Дикий.



За його словами, полярникам розширили програму для досліджень та посилили можливості досліджень на станції. Одним із завдань експедиції буде розширення програми спостережень озонового шару.



"Цього року їде не просто озонометрист, а їде фахівець, і озон - тема її наукової роботи. Відповідно вона їде профілювати, тобто не тільки вимірювати приладом, а ще й запускати озонові зонди в верхню атмосферу", - зазначив Дикий.



Він додав, що відправка команди на станцію планується на початку березня.

Нагадаємо, 31 січня національний антарктичний науковий центр затвердив склад зимувального загону 27-ї Української антарктичної експедиції - цьогоріч на станцію "Академік Вернадський" вирушать 14 полярників і працюватимуть там понад рік.

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