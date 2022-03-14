Українська армія контратакувала біля Ізюму
В наслідок активних наступальних дій ЗСУ рашисти зазнали поразки біля населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке, що південніше Ізюму на Харківщині.
Про це повідомляє офіційний сайт Генштабу Збройних сил України, підсумовуючи 18-ту добу війни проти Росії, передає «Espreso.TV».
Водночас, як відзначає поліція Харківщини інспектор патрульної поліції разом з військовим ЗСУ знищили три танки за допомогою ракетного комплексу Javelin. Це сталося на північ від Харкова, поблизу прикордонного села Карасівка. Обоє чоловіків зазнали середніх поранень.
По при це, рашисти все одно намагаються відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.
На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька. Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.
- Нагадаємо, під Мелітополем розбито колону окупанта з 200 одиниць техніки
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе