Про це повідомляє офіційний сайт Генштабу Збройних сил України, підсумовуючи 18-ту добу війни проти Росії, передає «Espreso.TV».

Водночас, як відзначає поліція Харківщини інспектор патрульної поліції разом з військовим ЗСУ знищили три танки за допомогою ракетного комплексу Javelin. Це сталося на північ від Харкова, поблизу прикордонного села Карасівка. Обоє чоловіків зазнали середніх поранень.

По при це, рашисти все одно намагаються відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька. Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.

Нагадаємо, під Мелітополем розбито колону окупанта з 200 одиниць техніки

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb