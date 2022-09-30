Українська артилерія утримує вогневий контроль над транспортно-логістичними об’єктами окупованого Півдня. Вбито 13 рашистів
Транспортно-логістичні об'єкти на окупованих територіях Херсонської і Запорізької області утримуються під вогневим контролем ЗСУ
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони продовжували виконувати вогневі завдання по районах зосередження живої сили та озброєння ворога, по ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ та тримати вогневий контроль над транспортно-логістичними об’єктами противника на окупованих територіях", - пишуть в ОК.
За підтвердженими даними, з початку доби, 30 вересня, ЗСУ скоротили російську армію на 13 рашистів. Решта втрат ще розвідуються.
- Станом на 30 вересня ЗСУ не дають російській армії провести раніше анонсовані наступальні дії на південному фронті.
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