Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українська авіація атакувала черговий ворожий опорний пункт росіян та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вбили 15 рашистів, знищили 1 протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць автомобільної, в тому числі і броньованої техніки. Остаточні втрати росіян за добу, 16 серпня, ще розвідуються.

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