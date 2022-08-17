Українська авіація атакувала опорний пункт росіян та 4 райони зосередження живої сили на Півдні
За добу, 16 серпня, на Півдні авіація ЗСУ атакувала опорний пункт росіян та 4 райони зосередження живої сили і техніки
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українська авіація атакувала черговий ворожий опорний пункт росіян та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вбили 15 рашистів, знищили 1 протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць автомобільної, в тому числі і броньованої техніки. Остаточні втрати росіян за добу, 16 серпня, ще розвідуються.
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