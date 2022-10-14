Українська авіація обстріляла ППО росіян на Херсонщині

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Наші авіаційні удари були в 3,5 раза більші за кількістю та в десятки разів ефективніші за результативністю: уражено 4 позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також 3 місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах", - йдеться у звіті.

Ввечері, 13 жовтня, українська ППО збила російську крилату ракету, яка була спрямована по Одеській області.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на їхньому напрямку росіяни задіяли ДРГ, яка вступила у бій зі ЗСУ та відступила.

У Чорному морі російський агресор збільшив кількість крилатих ракет "Калібр" до 20 одиниць.

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