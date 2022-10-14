Росія збільшила кількість ракет у Чорному морі. ОК "Південь" попереджає про загрозу
У Чорному морі російський агресор збільшив кількість крилатих ракет "Калібр" до 20 одиниць
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
У Чорному морі зафіксовано помірний шторм. Вороже корабельне угруповання РФ зросло до 15 одиниць. Флот маневрує вздовж південного узбережжя Криму.
На бойовому чергуванні у росіян перебувають 3 носії “Калібрів", серед яких один – підводний. Загальне ракетне спорядження – до 20 ракет. Станом на обід, 13 жовтня, кількість була 16.
"Сили оборони продовжують виконувати завдання протидесантної оборони десантно-небезпечних ділянок узбережжя Чорного моря та прикриття державного кордону України з невизнаною Придністровською республікою. Враховуючи розвиток ситуації та прогнозовану тактику дій ворога, удари з неба залишаються максимально імовірними, як із застосуванням авіації, так і безпілотних літальних апаратів", - йдеться у зведенні.
- Ввечері, 13 жовтня, українська ППО збила російську крилату ракету, яка була спрямована по Одеській області.
- В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на їхньому напрямку росіяни задіяли ДРГ, яка вступила у бій зі ЗСУ та відступила.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.91
-
EUR
Купівля 38.33Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе