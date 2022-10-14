Росія збільшила кількість ракет у Чорному морі. ОК "Південь" попереджає про загрозу

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

У Чорному морі зафіксовано помірний шторм. Вороже корабельне угруповання РФ зросло до 15 одиниць. Флот маневрує вздовж південного узбережжя Криму.

На бойовому чергуванні у росіян перебувають 3 носії “Калібрів", серед яких один – підводний. Загальне ракетне спорядження – до 20 ракет. Станом на обід, 13 жовтня, кількість була 16.

"Сили оборони продовжують виконувати завдання протидесантної оборони десантно-небезпечних ділянок узбережжя Чорного моря та прикриття державного кордону України з невизнаною Придністровською республікою. Враховуючи розвиток ситуації та прогнозовану тактику дій ворога, удари з неба залишаються максимально імовірними, як із застосуванням авіації, так і безпілотних літальних апаратів", - йдеться у зведенні.

Ввечері, 13 жовтня, українська ППО збила російську крилату ракету, яка була спрямована по Одеській області.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на їхньому напрямку росіяни задіяли ДРГ, яка вступила у бій зі ЗСУ та відступила.

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