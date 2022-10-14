На південному фронті відбувся стрілецький бій між ЗСУ та ДРГ. Росіяни з втратами відступили
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на їхньому напрямку росіяни задіяли ДРГ, яка вступила у бій зі ЗСУ та відступила
Про це ОК "Південь" повідомило у facebook.
"Ворог час від часу застосовує диверсійно-розвідувальні групи, як спроби викрити наші позиції. Так, сьогодні вдень ДРГ противника вийшла на наш спостережний пост. Внаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат – є загиблі та поранені – і відступив", - розповіли у "Півдні".
В оперативному командуванні також відзначили, що ситуація на південнобузькому напрямку - стабільно складна, але контрольована.
За добу, 13 жовтня, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань.
"Результатами стало знищення двох реактивних систем залпового вогню "Ураган", їх молодшого брата - "Града" і старшого – важкої вогнеметної системи "Сонцепьок", станції радіоелектронної боротьби, двох 120 –ти мм мінометів, трьох танків, трьох командних пунктів підрозділів ворожої 35-ої армії", - йдеться у зведенні "Півдня".
- Ввечері, 13 жовтня, українська ППО збила російську крилату ракету, яка була спрямована по Одеській області.
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