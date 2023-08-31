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"Українська бронетехніка" відновила виробництво мінометів різних калібрів: Цьогоріч вже поставила Силам Оборони понад 600 одиниць

31 серпня, 2023 четвер
11:46
Суспільство міномет

ТОВ "Українська бронетехніка" повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів та тільки цього року вже поставила Силам Оборони України понад 600 одиниць

Про це компанія повідомила у Facebook.

"З початку повномасштабного вторгнення частина наших виробничих потужностей на сході країни була захоплена ворогом. Ми знайшли спосіб відновити виробничі цикли, провести кваліфікаційні випробування та запустити на релокованих майданчиках виробництво мінометів калібрів 60 мм, 82 мм та 120 мм", - розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Фото: ukrarmor

"Українська бронетехніка" на сьогодні не тільки відновила, але й значно наростила, порівняно з довоєнним періодом, обсяги виробництва такої потрібної українській армії артилерійської зброї. Ми постачаємо ці вироби різним силовим відомствам, як за державне фінансування, так і за кошти волонтерських організацій", - інформує Бельбас.

міномет

Фото: ukrarmor

У компанії нагадали, що ТОВ "Українська бронетехніка" постійно на зв’язку з військовими, які експлуатують міномети їхнього виробництва.

міномет

Фото: ukrarmor

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