Про це йдеться у прогнозі Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Очікується, що ВВП знизиться на 30% у 2022 році, після чого у 2023 році відбудеться його збільшення на 25%, якщо припустити, що масштабні зусилля щодо відновлення матимуть місце", - йдеться у прогнозі банку.

ЄБРР погіршив свої очікування щодо просідання українського ВВП цього року, оскільки у березні банк прогнозував спад економіки на 20% в 2022-му при відновленні на 23% у 2023-му.

Нагадаємо, уряд допускає в 2022 році через війну падіння ВВП України на 30-50%.

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