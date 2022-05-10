Українська економіка в 2022 році впаде на 30%, в 2023-му відновиться на 25% ВВП, – ЄБРР
Економіка України може відновитися після падіння на третину цього року на 25% у наступному за умови, якщо буде докладено масштабних зусиль для її відновлення
Про це йдеться у прогнозі Європейського банку реконструкції та розвитку.
"Очікується, що ВВП знизиться на 30% у 2022 році, після чого у 2023 році відбудеться його збільшення на 25%, якщо припустити, що масштабні зусилля щодо відновлення матимуть місце", - йдеться у прогнозі банку.
ЄБРР погіршив свої очікування щодо просідання українського ВВП цього року, оскільки у березні банк прогнозував спад економіки на 20% в 2022-му при відновленні на 23% у 2023-му.
- Нагадаємо, уряд допускає в 2022 році через війну падіння ВВП України на 30-50%.
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