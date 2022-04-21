Українська економіка вже адаптувалась до воєнного стану, – Гетманцев
Сьогодні абсолютний економічний пріоритет для України є це армія та військово-промисловий комплекс
Про це повідомляє голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Зокрема, він наголосив, що українська економіка вже пристосувалась до воєнного стану, та тепер ми маємо збільшити щонайменше вдвічі видатки на армію навіть після перемоги.
Гетманцев окреслив пріоритети і першочергові кроки в економіці під час війни, стан державних фінансів і податкової системи зараз.
"Тривала війна у вимірі внутрішньої боротьби з "рускім міром", в якому ухилення від оподаткування і побутова корупція є нормою, яка схвально сприймається. Боротьба зі зневагою до закону, яка є нормативним елементом "руського міра", на шляху до цивілізованого світу, де живуть за законом, а не за домовленостями і "понятіями", – заявив він.
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