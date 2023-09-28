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Головна Культура Українська комедія "Велика Прогулянка" вийшла у прокат Німеччини

Українська комедія "Велика Прогулянка" вийшла у прокат Німеччини

28 вересня, 2023 четвер
10:27
Культура На фото: кадр з фільму "Велика Прогулянка"

У четвер, 28 вересня, стартує прокат української комедії "Велика Прогулянка" на великих екранах Німеччини

Про це інформує FILM.UA Group.

Фільм вийшов у прокат українською мовою з німецькими субтитрами.

Режисером комедії став Олег Зборойський, відомий за серіалом "Ворожка". У головних ролях виступили Юрій Ткач, Олена Кравець, Олексій Завгородній, Андрій Ісаєнко та Ірина Гатун.

Стрічка наповнена перипетіями, химерними жартами та зоряною появою культового виконавця ESC 2007 року Андрія Данилка.

"Велика прогулянка" вийде з український прокат 5 жовтня. Того ж дня комедія стартує в прокаті в Чехії. Фільм можна буде побачити українською з чеськими субтитрами.

Що відомо про комедію "Велика Прогулянка"

"Велика прогулянка" - це українська комедія 2021 року. Стрічка мала вийти на великі екрани 24 лютого 2022 року, проте прем'єру вирішили перенести у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

Сюжет розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. У теплі весняні вихідні вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" - доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю".

Ситуація стає ще складнішою, коли на майданчику з’являється третя сторона - злочинець, який сховав свої гроші там і бере дітей обох сімей у заручники. В результаті обидві сім’ї повинні об’єднатися, щоб врятувати своїх дітей.

  • Водночас український історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна зібрав понад 50 мільйонів гривень в прокаті, станом на 26 вересня. Загалом фільм з'явився на екранах 24 серпня.

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