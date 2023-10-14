"Українська культура має бути попереду політики та економіки": громадська діячка Аблялімова на форумі Via Carpatia
Ельміра Аблялімова, громадська діячка, культуролог, екс генеральна директорка Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника вважає, що важливо перебудувати систему та зробити так, щоб українська культура була попереду політики та економіки
Про це вона сказала під час трансляції панелі "На перехресті. Доля традиції в глобалізованому світі" форуму Via Carpatia в етері Еспресо.
"На мій погляд, ми - коли я кажу "ми", я кажу "Україна" - успадкували ту систему, коли базовим є політика, потім економіка й тільки потім культура. Культура не може бути поза економікою, культура не може бути навіть поза політикою, бо культура має бути попереду", - вважає Аблялімова.
Громадська діячка зазначила, що перебудова чинної системи - це завдання для українців зараз.
"Тоді, мені здається, України 2014 року зразка вже не буде, а буде нова, фантастична, як ми кажемо, Україна. Це до питання того, як нас бачать у світі та як ми самі себе бачимо. І мені здається, що ця теза надзвичайно важлива", - зауважила вона.
- 14-15 жовтня в Івано-Франківську проходить Шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia: "Майбутнє традиції: українське у глобальному світі". Програма форуму
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